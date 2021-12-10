Президент признает, что некоторые государства "страдают" из-за введения санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о цинизме некоторых политиков и трудностях с введением санкций против Российской Федерации.

В интервью телеканалу "1+1" глава государства прокомментировал информацию о том, что в Конгрессе по проекту оборонного бюджета США на 2022 год на данный момент убрали поправки, предусматривающие санкции против "Северного потока-2" и ближайшего окружения Владимира Путина.

"Пока никаких мощных санкций никто ни с кого не забрал", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что "все должны понять, что страдают другие государства из-за этой санкционной политики". "И не все государства думают об Украине или о людях. Есть много людей, и достаточно циничных, которые думают о своем рынке, о сбыте своего бизнеса. Бизнес внутри на их государства давит, поэтому всем непросто", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеСтолтенберг ожидает, что столицы НАТО не будут слушать РФ, которая против движения Украины в Альянс

"И знаете так откровенно и прямо говорить, и с этой Украиной все понятно, что для них нужна "труба" (о газопроводе - УНИАН)... Так нельзя, так можно разрушить все, что у нас есть более-менее", - сказал Зеленский.

При этом он считает, что невозможно ежедневно поддерживать и усиливать поддержку одного государства.

"Ты же теряешь. У тебя есть политически не только бизнес, финансы, но и есть политические риски в твоем государстве, внутри. У каждого из них есть выборы. Они - политики. Все равно они думают о своем народе, и они думают прежде всего о себе и точно потом об Украине", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

8 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и президент Европейского совета Шарль Мишель отметили готовности ввести серьезные санкции в случае усиления военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Автор: Виталий Саенко