Николая Рудьковского подозревают в похищении бывшего партнера, а ныне нардепа от партии "Слуга Народа" Олега Семинского.

Бывшему министру транспорта и связи и экс-нардепу Николаю Рудьковскому вручили подозрение по делу о похищении человека и пытках.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Издание отмечает, что подозрение бывшему чиновнику вручили в аэропорту "Борисполь", когда он возвращался из отпуска.

Рудьковского подозревают в похищении его бывшего бизнес-партнера, а ныне нардепа от партии "Слуга Народа" Олега Семинского.

На днях суд должен избрать меру пресечения Рудьковскому. Прокуратура просит суд о содержании его под стражей.

Сам экс-министр отправился домой и к вечеру запостил в соцсетях фото с мамой, поздравив ее с днем рождения.

Похищение Семинского: что известно

В начале 2012 года руководителя газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях. Похитители требовали от его родственников оплатить несуществующий долг в размере 200 млн долл.

25 февраля 2021 года Офис генерального прокурора сообщил о раскрытии дела по похищению в 2012 году экс-руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского.

Расследованием установлено, что организатором преступлений является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность министра транспорта и связи Украины.

По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, организатором похищения Семинского является экс-народный депутат Николай Рудьковский.

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Автор: УНИАН