Законопроект об этом внесен в Верховную Раду.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью о взаимной защите государственных секретов.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Президентский законопроект внесен в парламент сегодня и его уже передали на рассмотрение руководству Рады.

При этом текст законопроекта пока отсутствует на сайте Рады.

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Взаимоотношения Украины с Беларусью

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Беларусь встала на сторону Кремля и предоставила ему свою территорию для атак по украинской территории.

Из-за этого Украина поэтапно сворачивает отношения с северным соседом. Так, в октябре 2022 года Кабмин прекратил действие соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращение уклонения от налогов. Разрыв договора ускорил сворачивание экономических и финансовых связей с Беларусью.

А в июле того же года Кабмин денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водам, которая была подписана в 1998 году.

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