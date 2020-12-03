Эксперт прокомментировал политику Путина на Донбассе.

Российская пропаганда плохо работает не только в ОРДЛО, но и в самой России, что является ударом по амбициям Владимира Путина.

Такое мнение выразил директор Международного Центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в эфире телеканала «Украина 24». Он отметил, что все имперские амбиции Путина "схлопнулись".

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«Украина, как страна, как сторона конфликта, как страна, против которой был совершен акт агрессии, может идти на договоренности только со страной, которая совершила акт агрессии. Российская пропаганда хочет закрутить новую спираль против Украины, но все их бредни о том, что какие-то «Республики» на Донбассе могут иметь какую-то субъектность - полностью обанкротились. Где, простите, «Новороссия», которую Путин обещал своим гражданам, где эти все «имперские» амбиции? Все схлопнулось», - заявил эксперт.

Он добавил, что российская пропаганда относительно войны на Донбассе уже плохо работает внутри самой России.

«Есть только две псевдореспублики – вообще непонятно, почему они между собой разобщены, почему «народ Донбасса», если это «единый российский народ», разделился еще на две «республики». Все это примитивные манипуляции – и даже на российскую аудиторию, на попытку отвлечь внимание от того, что просто режим Путина грабит собственную страну, это уже работает очень плохо. И того эффекта, который ожидают российские пропагандисты, это уже не будет иметь», – отметил Кочевенко.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

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Автор: Андрей Василюк