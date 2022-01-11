Она напомнила, что РФ сосредоточила 100 тысяч военных вблизи границ Украины.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.

Такое заявление она сделала во вторник, пишет Голос Америки.

Нуланд напомнила, что Россия создала нынешний кризис "из ничего" и сосредоточила 100 тысяч военных на границах Украины.

"Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию, и варианты [действий] под чужим флагом (false flag - англ.) для Украины", - заявила она.

Читайте такжеКонгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО+"Заместитель госсекретаря сказала, что РФ "исторгли дезинформацию и ложь" об Украине, Соединенных Штатах и Североатлантическом Альянсе для того, чтобы оправдать свои действия.

Нуланд подчеркнула, что агрессором выступает Россия. В Украине не собирались угрожать РФ, напомнила она.

"Украина хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа", - говорится в сообщении.

Кроме того, Нуланд подчеркнула, что НАТО не угрожает России, а решение о членстве принимают только страны, которые стремятся стать членами Альянса, и страны-члены.

Россия против вступления Украины в НАТО

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России провели в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.