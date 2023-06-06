За кандидатуру Игнатова проголосовало 9 из 14 присутствующих членов комиссии.

Судебная реформа, частью которой является запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) является одним из требований для вступления Украины в ЕС. Сегодня, 6 июня, на организационном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины избран председатель комиссии. Им стал Роман Игнатов, судья Киевского апелляционного суда, сообщает пресс-служба ВККС.

В заседании приняли участие 14 членов комиссии: Богонис Михаил, Волкова Людмила, Гацелюк Виталий, Игнатов Роман, Кидисюк Роман, Кобецкая Надежда, Колиуш Олег, Мельник Руслан, Омельян Алексей, Пасечник Андрей, Сабодаш Роман, Сидорович Руслан, Чумак Сергей, Шевчук Галина. Из них за избрание Игнатова проголосовали 9 членов комиссии.

На прошлой неделе Высший совет правосудия (ВСП) назначил 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). В состав ВККС вошли: Людмила Волкова, Виталий Гацелюк, Ярослав Дух, Надежда Кобецкая, Руслан Мельник, Андрей Пасечник, Роман Сабодаш, Руслан Сидорович, Михаил Богонис, Роман Кидисюк, Олег Колиуш, Владимир Луганский, Алексей Омельян, Сергей Чумак, Галина Шевчук и Роман Игнатов, которого в конце концов назначили председателем комиссии.

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На заседании по избранию председателя комиссии не присутствовали следующие члены ВККС: судья Северодонецкого городского суда в отставке Владимир Луганский и Ярослав Дух – руководитель отдела работы с сообщениями о коррупции в Департаменте предотвращения и выявления коррупции НАПК, который является действующим военнослужащим.

Что такое ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины отвечает за формирование судейского корпуса (отбор судей, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня и т.д.). Комиссия определяет порядок сдачи отборочного экзамена для судей и методику оценивания его результатов, проводит квалификационные экзамены и вносит в Высший совет правосудия рекомендации о назначении кандидатов на должность судьи.

Скандалы с избранием членов ВККС

Ранее появилась информация о попытках бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева повлиять на избрание членов ВККС.

5 мая правоохранители в Киеве задержали главу Князева и адвоката Олега Горецкого за взятку, общая сумма которой достигла почти 2,7 млн долларов. Отмечалось, что эти деньги были переданы от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваги за принятие необходимого для него решения.

Прокурор САП Александр Клименко сообщал, что в ходе досудебного расследования зафиксированы сведения, свидетельствующие о сговоре между фигурантами уголовного производства с целью дальнейшего влияния на членов конкурсной комиссии и кандидатов на должности членов ВККС на финальном этапе конкурса, а также принятии мер по поиску возможных соучастников. При этом в САП отметили, что доказательств того, что такое влияние имело место, пока нет.

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