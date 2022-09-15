По его словам, Россия, как наш сосед, никуда не денется, и следующие десятки лет мы будем жить с ощущением опасности с их стороны.

После завершения этой войны Украины с РФ безопасность станет для нашего общества приоритетом номер один.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Киеве.

"Безусловно, после окончания этой войны, я убежден, что, несмотря на все обнадеживающие и вдохновляющие наши ожидания, безопасность должна стать и станет для нашего общества и приоритетом номер один", - заявил Шмыгаль. Видео дня

По его словам, это и армия, это и безопасность жизнедеятельности, начиная от школ, больниц, мест массового скопления торговых центров.

"Модель Израиля – на входе в каждое помещение, где скапливаются люди, есть охрана, в некоторых есть рамки, которые не позволяют проносить оружие. Все это нас ждет, над этой концепцией мы работаем... И здесь можно еще совместить с ветеранской политикой. Когда у нас будет от полумиллиона до более миллиона ветеранов, которые прошли военные действия, имеют соответствующие навыки - и это может быть местом их будущей работы, где они будут продолжать обеспечивать безопасность нашего общества в разных ролях и на разных позициях", - пояснил Шмыгаль.

Также он отметил, что в общественных сооружениях и жилых зданиях должны быть укрытия.

"Потому что Россия, как наш сосед, никуда не денется, и следующие десятки лет мы будем жить с ощущением опасности с их стороны. Поэтому мы должны быть готовы, чтобы чувствовать себя уверенно", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, в рамках обеспечения безопасности населения речь идет и об усовершенствовании системы оповещения.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября стало известно, что несколько стран не попали в список потенциальных гарантов безопасности Украины. В частности, офис президента не упомянул Индию, Китай и Россию, как членов основной группы стран-союзников и потенциальных гарантов безопасности Украины.

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