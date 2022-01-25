Перед этим министр сделал вид, что не помнит, что у президента сегодня день рождения.

Министр обороны Алексей Резников оригинально поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов, как он поздравит главу государства с днем рождения, Резников сделал вид, что он не знал о нем, пошутив: "Серьезно?".

После этого министр добавил: "Господин президент, с днем рождения! Пусть все будет хорошо. Добра, позитива, кроме ПЦР-теста".

Напомним, сегодня, 25 января, Владимир Зеленский празднует свое 44-летие.

Читайте также"Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь": Елена Зеленская поздравила мужа с 44-летием (фото)

Пресс-секретарь президента Зеленского ранее сообщил, что в этом году Владимир Александрович день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. А своих друзей и коллег глава государства попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а взамен перевести их на добрые дела.

Вас также могут заинтересовать новости: