Министр обороны Алексей Резников оригинально поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения.
Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов, как он поздравит главу государства с днем рождения, Резников сделал вид, что он не знал о нем, пошутив: "Серьезно?".
После этого министр добавил: "Господин президент, с днем рождения! Пусть все будет хорошо. Добра, позитива, кроме ПЦР-теста".
Напомним, сегодня, 25 января, Владимир Зеленский празднует свое 44-летие.
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Пресс-секретарь президента Зеленского ранее сообщил, что в этом году Владимир Александрович день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. А своих друзей и коллег глава государства попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а взамен перевести их на добрые дела.