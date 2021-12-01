В этом году компания уже получила 10 из 100 новых вагонов украинского производства.

"Укрзализныця" получила еще пять новых купейных вагонов, изготовленных на "Крюковском вагоностроительном заводе".

Как сообщили в пресс-службе компании, вагоне приобретены благодаря финансированию из государственного бюджета, то есть средствами налогоплательщиков.

Отмечается, что новые вагоны оборудованы пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе. Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения, а также улучшенное освещение: внутри каждого купе установлен пульт регулирования освещения с 4 режимами, индикатором занятости туалета и кнопкой вызова проводника.

Читайте такжеНемцы придут – порядок наведут: как Deutsche Bahn за наш счет поднимет "эффективность" пассажирских перевозок "Укрзализныци"

"Всего в 2021 году компания уже получила 10 из 100 новых вагонов отечественного производства. До конца года предусмотрено получить еще 10 новых вагонов", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что 10 новых вагонов будут курсировать самым длинным в стране маршруте, объединяющим 16 городов. "Маршрут поезда №5/6 Мариуполь — Ворохта, Рахов был разработан специально для нового графика пассажирских перевозок. Спальные вагоны, производства КВСЗ также будут курсировать по обороту в составе поезда №77/78 сообщением Харьков — Мариуполь", - говорится в сообщении.

Перевозчик также напомнил, что "Крюковский вагоностроительный завод" должен построить и передать компании 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.

"В 2021 году в бюджете Украины предусмотрено выделение 3 млрд грн на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок", - добавили в УЗ.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры планирует дополнительно заказать у Крюковского вагоностроительного завода производство двадцати дизель-поездов. Это должно произойти после того, как предприятие выполнит предварительный заказ по изготовлению пяти дизель-поездов.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий