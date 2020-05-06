В Раде предлагают запретить дискриминационную рекламу

Авторами законопроекта являются ряд народных депутатов от "Слуги народа", "Голоса" и группы "За будущее".

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола (№ 3427).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются ряд народных депутатов от "Слуги народа", "Голоса" и группы "За будущее".

Законопроектом устанавливается, что дискриминационная реклама - это реклама, которая содержит использует утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, полу, возрасту, инвалидности, этническому и социальному происхождению, гражданству, семейному и имущественному положению, месту жительства, языковым или другим признакам в отношении лица и/или группы лиц, а также такие, которые дискредитируют товары других лиц.

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Дискриминационная реклама по признаку пола - реклама, которая содержит утверждения и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или иного вида предпочтении одного пола над другим, и/или о стереотипности роли мужчины и женщины, ограничивающей свободу жизненного выбора человека; унижает достоинство человека по признаку пола; демонстрирует насилие по признаку пола; содержит изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

В рекламе запрещается помещать подобные утверждения и/или изображения.

Дискриминационная реклама запрещается. Ответственность за дискриминационную рекламу несет рекламодатель.

Повторное совершение в течение года нарушений законодательства о рекламе влечет наложение штрафа в 30-кратном размере стоимости распространенной рекламы (ныне - в двойном от предусмотренного за эти нарушения размере).

За непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы и/или изготовлении рекламы и/или стоимости распространения рекламы на рекламодателей, производителей рекламы и распространителей рекламы налагается штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 тыс. 400 грн), а сейчас это 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 тыс. 700 грн).