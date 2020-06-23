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Разумков рассказал, как проведет летний отпуск в условиях карантина

21:32, 23 июня 2020
Политика
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По мнению Разумкова, парламент сможет принять те или иные решения в этот межсессионный период / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос, планируется ли отпуск у депутатов, в том числе и у спикера.

"Есть перерыв между сессиями, я планирую оставаться на работе", - отметил Разумков.

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Другие депутаты, считает спикер ВР, в подавляющем большинстве будут работать в своих округах. "Народные депутаты, я думаю, что в большинстве своем будут работать в округах ... работать с избирателями, если мы говорим о мажоритарщиках. Если списочники, давайте будем откровенны: начинается избирательная кампания - они также будут вовлечены от всех депутатских фракций и групп в этот процесс. А в связи с тем, что, как вы выразились, отпуск накрылся у всех, то это и есть возможность сегодня организовывать этот процесс", - сказал Разумков.

По его мнению, если возникнет необходимость, то парламент сможет принять те или иные решения в этот межсессионный период.

Как сообщал УНИАН, Разумков отмечает, что пока рано говорить о повышении зарплат народным депутатам.

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