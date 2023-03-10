Прайс подчеркнул, что США и партнеры не могут оставаться равнодушными к этому.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки отреагировали на последний массированный удар России по Украине, который произошел ночью 9 марта. Спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что Штаты вместе с союзниками и партнерами не будут оставаться равнодушными и приложат усилия, чтобы такие атаки не стали нормой, как хочет РФ.

Как сообщает "Укринформ", во время брифинга Прайс отметил, что с прошлой масштабной атаки по украинским городам прошло всего несколько недель. Тогда враг бил складам с сельскохозяйственной продукцией, по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры. По словам представителя Госдепа, это свидетельствует об уровне жестокости россиян.

"Поэтому наша обязанность заключается в том, чтобы работать с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы четко подчеркнуть, что это не может быть нормой. Мы не можем оставаться равнодушными к этому", – подчеркнул Прайс.

Видео дня

Атака по Украине 9 марта

Ночью 9 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Российские оккупанты устроили очередную массированную атаку с применением ракет различного базирования и дронов-камикадзе. В нескольких областях повреждены объекты критической инфраструктуры.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что во время этого удара российские войска впервые обстреляли Украину сразу шестью ракетами "Кинжал".

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что энергетики продолжают работать над устранением последствий атаки. Самой сложной ситуация остается в Харькове и на Житомирщине.

В России также прокомментировали удар по Украине. В Минобороны РФ заявили, что эта атака якобы была ответом на события в Брянской области, произошедшие в начале марта.

Вас также могут заинтересовать новости: