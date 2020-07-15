Рада определила своих представителей в комиссии, которая будет выбирать главу ГБР

Парламент будут представлять юристы Андрей Козлов, Лидия Москвич и Василий Нор.

Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований (№3768).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 377, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается определить в состав комиссии:

члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины в 2016-2019 годах Андрея Козлова (по согласию);

(по согласию); заведующего кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, доктора юридических наук, профессора Лидию Москвич (по согласию)

(по согласию) заведующего кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко, доктора юридических наук, профессора, академика Национальной академии правовых наук Василия Нора (по согласию).

Также предполагается вывести из состава комиссии народных депутатов предыдущего созыва Владислава Бухарева, Евгения Дейдея и Николая Паламарчука.

Кроме того, документом предусмотрено признать утратившим силу постановление ВР от 29 марта 2016 года №1041-VIII "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора Государственного бюро расследований".

Постановление вступает в силу со дня принятия.

Справка УНИАН. Согласно закону, директор ГБР, руководители подразделений внутреннего контроля центрального аппарата и территориальных управлений ГБР назначаются по представлению конкурсной комиссии.

Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят: три человека, определенные президентом; три человека, определенные Верховной Радой по представлению комитета ВР, к предмету ведения которого относятся организация и деятельность органов досудебного расследования; три человека, определенные Кабинетом министров на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.

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