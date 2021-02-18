Депутаты собираются на пленарное заседание. Под стенами парламента утром начался митинг евробляхеров.

Сегодня Верховная Рада Украины заслушает отчет генерального прокурора Ирины Венедиктовой о деятельности прокуратуры и рассмотрит вопрос о назначении судьи Конституционного суда.

Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания парламента.

Также сегодня ВР должна рассмотреть проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.

Среди прочего, будет рассматриваться проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и проект закона об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.

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Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о создании Временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования случаев и причин нарушения прав ребенка при осуществлении децентрализации полномочий по вопросам охраны детства, реформировании системы учреждений институционального ухода и воспитания, реализации права ребенка на семейное воспитание и усыновление, развитии (модернизации) социальных услуг.

Под зданием парламента утром собрались владельцы авто на еврономерах. Они вышли из-за запланированного на сегодня голосования нардепами законопроекта об упрощенной растаможке автомобилей.

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Автор: Татьяна Поляковская