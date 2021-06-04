Верховная Рада не смогла направить президенту Украины Владимиру Зеленскому депутатский запрос относительно гражданства внефракционного народного депутата Андрея Аксенова.
Как передает корреспондент УНИАН, парламент рассмотрел 8 депутатских запросов к главе государства, 5 из них не поддержали, а 3 направили в Офис президента.
Так, среди неподдержанных запросов оказался запрос внефракционного депутата Оксаны Савчук «о лишении гражданства Украины незаконно избранного народного депутата Аксенова Андрея Анатольевича».
Также не был поддержан, в частности, запрос депутата от «Голоса» Галины Васильченко относительно "необходимости выполнения законодательства о декоммунизации и переименовании судебных органов".
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Кроме того, не был поддержан запрос 43 народных депутатов, в частности, Ахтема Чийгоза и Софии Федины (оба - "Европейская солидарность") относительно "исключения из санкционного списка участников боевых действий - бойцов добровольческого батальона имени Шейха Мансура".
В то же время, депутаты направили президенту запрос депутата от "Слуги народа" Виктории Вагнер относительно введения на государственном уровне профессионального праздника Дня военного медика.
Избрание Аксенова депутатом
Представитель партии " Порядок" Аксенов победил на промежуточных выборах, состоявшихся 28 марта в избирательном округе №50 в Донецкой области.
Согласно информации некоторых СМИ, СБУ за 10 дней до выборов в 50-м округе якобы уведомила Центризбиркома о наличии у Аксенова российского паспорта и попросила принять меры в связи с этим.
14 апреля заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко в ответе на депутатский запрос Владимира Арьева (фракция "Европейская солидарность") сообщил, что спецслужба не обладает подтвержденными данными о наличии у Аксенова паспорта гражданина РФ.
В то же время, сообщалось, что следователи СБУ проводят досудебное расследование по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, в котором, в том числе, исследуются обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года на территории Добропольского района Донецкой области незаконного референдума. В СБУ отметили, что подозрение Аксенову не вручали.
28 апреля ЦИК сообщил о регистрации Аксенова депутатом Верховной Рады.
19 мая Аксенов принес присягу народного депутата Украины в сессионном зале парламента под крики "Позор". Из-за заблокированной трибуны ему пришлось это делать с судейской ложе.
Вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила, что обратится в СБУ по поводу возможного наличия российского паспорта у Аксенова.
В тот же день в СБУ заявили, что не имеют документально подтвержденных данных о наличии у Аксенова российского гражданства.
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