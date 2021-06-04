В то же время, президенту был направлен запрос об установлении Дня военного медика.

Верховная Рада не смогла направить президенту Украины Владимиру Зеленскому депутатский запрос относительно гражданства внефракционного народного депутата Андрея Аксенова.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент рассмотрел 8 депутатских запросов к главе государства, 5 из них не поддержали, а 3 направили в Офис президента.

Так, среди неподдержанных запросов оказался запрос внефракционного депутата Оксаны Савчук «о лишении гражданства Украины незаконно избранного народного депутата Аксенова Андрея Анатольевича».

Также не был поддержан, в частности, запрос депутата от «Голоса» Галины Васильченко относительно "необходимости выполнения законодательства о декоммунизации и переименовании судебных органов".

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Кроме того, не был поддержан запрос 43 народных депутатов, в частности, Ахтема Чийгоза и Софии Федины (оба - "Европейская солидарность") относительно "исключения из санкционного списка участников боевых действий - бойцов добровольческого батальона имени Шейха Мансура".

В то же время, депутаты направили президенту запрос депутата от "Слуги народа" Виктории Вагнер относительно введения на государственном уровне профессионального праздника Дня военного медика.

Избрание Аксенова депутатом

Представитель партии " Порядок" Аксенов победил на промежуточных выборах, состоявшихся 28 марта в избирательном округе №50 в Донецкой области.

Согласно информации некоторых СМИ, СБУ за 10 дней до выборов в 50-м округе якобы уведомила Центризбиркома о наличии у Аксенова российского паспорта и попросила принять меры в связи с этим.

14 апреля заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко в ответе на депутатский запрос Владимира Арьева (фракция "Европейская солидарность") сообщил, что спецслужба не обладает подтвержденными данными о наличии у Аксенова паспорта гражданина РФ.

В то же время, сообщалось, что следователи СБУ проводят досудебное расследование по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, в котором, в том числе, исследуются обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года на территории Добропольского района Донецкой области незаконного референдума. В СБУ отметили, что подозрение Аксенову не вручали.

28 апреля ЦИК сообщил о регистрации Аксенова депутатом Верховной Рады.

19 мая Аксенов принес присягу народного депутата Украины в сессионном зале парламента под крики "Позор". Из-за заблокированной трибуны ему пришлось это делать с судейской ложе.

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила, что обратится в СБУ по поводу возможного наличия российского паспорта у Аксенова.

В тот же день в СБУ заявили, что не имеют документально подтвержденных данных о наличии у Аксенова российского гражданства.

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Автор: Татьяна Поляковская