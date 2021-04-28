ЦИК постановила выдать зарегистрированному нардепу временное удостоверение установленного образца.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Андрея Аксенова, победившего на довыборах в Раду в округе №50.

Об этом говорится в постановлении на сайте ЦИК.

Читайте также"Это афера": Львовский облсовет потребовал отменить ученую степень нардепа Кивы

"Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 50", – говорится в документе.

Андрей Аксенов – 1971 года рождения – проживает в поселке городского типа Новодонецкое Краматорского района Донецкой области. Беспартийный, выдвигался от политической партии "Порядок".

ЦИК постановила выдать зарегистрированному нардепу временное удостоверение установленного образца.

Победителя выборов в ВР подозревают в сепаратизме: что происходит

На промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №50 (г. Покровск Донецкой области), согласно протоколу, победу одержал Андрей Аксенов, выдвиженец от политической партии "Порядок". Он получил 65,46% поддержки - за него проголосовали 19 тыс. 949 избирателей.

Второе и третье места заняли Валентин Рыбин от "Партии Шария" и Юлия Кузьменко от "Европейской солидарности", которые получили 13% и 6,69% поддержки.

Журналист и представитель Украины в Минской ТКГ Денис Казанский сообщил, что Аксенов является одним из организаторов так называемого "референдума" в 2014 году и имеет российское гражданство.

30 марта глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности знает о российском гражданстве Аксенова. Однако уже в апреле это заявление Баканова в СБУ опровергли.

9 апреля ЦИК установила результаты промежуточных выборов в одномандатном избирательном округе №50 и признала избранным народным депутатом Андрея Аксенова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская