Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала ZIK прокомментировал информацию о якобы расколе в политической силе, которую последние несколько дней «разгоняют» в средствах массовой информации и социальных сетях.

«Да пошли они, знаете, куда со своими «расколами»!» – заявил он.

По словам политика, такая информация для него – не новость и не удивление, поскольку она появляется всякий раз, когда социологи говорят о растущем рейтинге партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

«Как только власть видит, что рейтинг партии ОПЗЖ снова поднялся на 4-5%, сразу же появляется информация о том, что у нас наступил очередной раскол. Так вот я хочу сказать всем: у нас разные люди в партии, но партия – единая!» – заверил сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН