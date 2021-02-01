Политик напомнил, что самый большой экспорт и импорт у нас как раз с Китаем

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович заявил, что конфликт Украины с Китаем из-за «Мотор Сичи» – грабеж украинской власти. Об этом он сообщил на заседании Согласительного совета лидеров депутатских групп и фракций.

«Очередной скандал, в который попало наше государство, произошел из-за очередного приступа безумия власти. Я напомню, что самый большой экспорт и импорт у нас как раз с Китаем – это стратегический партнер Украины. Но власть решила вступить с ним в конфликт, и мы довольно быстро получили ответ в виде заявления китайской стороны, что такая политика украинской власти является, цитирую, «преступным грабежом», – отметил политик.

Парламентария беспокоит вопрос, к чему мы придем и с чем останемся, если украинская власть и в дальнейшем будет аналогично вести себя с важными стратегическими партнерами.

«Что мы скажем людям? Только то, что были в оппозиции к этому идиотизму и ничего с ним не делали?..» – резюмировал Вадим Рабинович.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ от 29 января о введении санкций против ряда китайских компаний, в частности, против инвесторов «Мотор Сичи» и одного гражданина Китая. Согласно указу, он вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением решения о санкциях Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Автор: УНИАН