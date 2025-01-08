'Пытается выжить и маневрировать': депутат объяснил заявления Лукашенко

На вопрос, может ли быть, что Лукашенко готовит в будущем переход власти к одному из своих сыновей, Мережко заметил, что это "вполне возможно".

Последние заявления "президента" Беларуси Александра Лукашенко связаны с тем, что "минский диктатор" пытается выжить и маневрировать. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно последних заявлений Лукашенко и будущих "выборов" в Беларуси, депутат отметил, что "минский диктатор... пытается выжить и маневрировать".

"Он понимает, что Путин является довольно токсичным. И он пытается создать предпосылки для того, чтобы, когда придет это время, отмежеваться от Путина, заявить, что "я здесь ни при чем", и так далее. То есть он боится. Это реальный страх. Страх потери власти, страх понести ответственность. Но это неизбежно. Любой диктатор рано или поздно несет ответственность. Перед своим народом прежде всего", - сказал Мережко.

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Так, по его словам, это признак того, что Лукашенко понимает, что Путин "даже для него слишком токсичен сейчас".

"И надо что-то делать. Надо, возможно, даже пытаться строить такие определенные мосты с Западом, и искать спасения", - отметил парламентарий.

Также на вопрос, может ли на этих президентских "выборах" в Беларуси быть какой-то сюрприз, как это было в случае с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской, Мережко отметил, что посмотрел на кандидатов и они кажутся ему "искусственными". Депутат пояснил:

"То есть они специально подобраны. Я не верю... По моему мнению, любая другая кандидатура, кроме Лукашенко, - это был бы какой-то такой небольшой, возможно, шаг вперед. Это не демократия, мы понимаем. Но до демократии очень-очень-очень далеко. Надо избавиться от диктатуры в первую очередь. Но я не верю в какие-то сюрпризы".

Кроме того, на вопрос, может ли быть, что Лукашенко готовит в будущем переход власти к одному из своих сыновей, Мережко заметил, что это "вполне возможно".

"Есть для него примеры - Северная Корея, например. Такие монархии, когда власть передается от одного поколения к другому. Я думаю, что он об этом, собственно, и думает... Любой политик и особенно диктатор пытается сохранить себя у власти. Потому что потерять власть - это значит понести ответственность, они этого не хотят", - сказал глава Комитета.

Заявления Лукашенко - детали

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенкообвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы втягивает Беларусь в войну.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что если Беларусь все же будет втянута в войну, то она может не выдержать, как государство.

Кроме того, так называемый президент Беларуси заявил, что "такая диктатура, как в Беларуси, будет лучше, чем такая демократия, как в Украине".

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