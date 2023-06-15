Он подчеркнул, что важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и предоставить ей гарантии безопасносии.

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что президент РФ Владимир Путин не остановится на Украине - в его планах захват соседних территорий. Об этом представитель ФРГ заявил на правительственной пресс-конференции, сообщает DW.

Канцлер ФРГ уверен, что в планах Путина - захват соседних территорий. Поэтому, по словам Шольца, необходимо вести конкретный разговор о гарантиях безопасности для Украины после окончания войны в стране.

"А российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: у него есть такой план в отношении Украины, и, совершенно очевидно, это также его план в отношении Беларуси", - уверен глава германского правительства.

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Он исключил варианты с возможной "заморозкой" войны или, тем более, узакониванием российской оккупации некоторых украинских территорий, как призывают некоторые.

Шольц подчеркнул, что важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и не соглашаться на навязанный мир. Он заверил, что поддержка со стороны Германии продолжится, и в качестве примера привел решение о ремонте подбитых на украинском поле боя западных вооружений.

Германия и ее позиция по войне РФ против Украины

Накануне Германия опубликовала первую стратегию национальной безопасности страны, в которой назвала Россию главной угрозой для своей безопасности и всего евроатлантического пространства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" планирует провести телефонный разговор с Путиным. Он намерен "призывать президента России вывести свои войска из Украины".

Напомним, Германию не раз критиковали за ее промедление с поставками Украине вооружения. Но ее все-таки убедили в необходимости поставок Leopard 2 в Украину.

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