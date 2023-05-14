Он отметил, что в настоящее время западные партнеры Украины сосредоточены на помощи Украине.

В настоящее время западные партнеры сосредоточены на оказании помощи Киеву, а перспектива вступления Украины в НАТО связана с решением в Бухаресте.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц отвечая на вопрос о будущем Украины в Альянсе, передает Радио Свобода. "Наша задача состоит в том, чтобы помогать Украине защищаться. Наш месседж по Украине достаточно четкий, как и к российскому агрессору. Украину мы будем поддерживать, сколько потребуется", - отметил он.

Шольц выразил надежду, что война в Украине быстро закончится с помощью предоставленного современного оружия, поскольку оно повышает возможность украинской стороны защитить себя.

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При этом он отметил, что и Германия и ее партнеры также готовятся к тому, что поддержка Украины будет долговременной. "На этом мы концентрируемся. Украина должна защищаться - также речь идет о практических вопросах и вопросах связанных с решениями в Бухаресте", - пояснил Шольц.

Напомним, весной 2008 года на саммите в Бухаресте НАТО пообещало, что Украина в будущем станет членом Альянса.

Вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года сообщил, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Альянс приветствовал этот шаг, но там отметили, что путь Украины в НАТО не будет коротким.

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