Венгерский министр получил "награду" от Путина "за большой вклад в развитие отношений с Россией".

Президент РФ Владимир Путин наградил "орденом Дружбы" министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто "за большой вклад в развитие отношений с Россией".

Об этом свидетельствует указ Путина, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что глава МИД Венгрии Сийярто получил орден" за:

большой вклад в развитие российско-венгерских отношений;

промышленно-инвестиционное сотрудничество.

Читайте такжеВенгрия заблокировала совместную декларацию НАТО по УкраинеРоссия создала так называемый "орден Дружбы" в 1994 году. Путин награждает им за вклад в "укрепление дружбы" народностей, высокие достижения и сближение национальных культур.

В марте "орден Дружбы" получил бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд за укрепление сотрудничества между Россией и СЕ.

Ухудшение отношений Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Кроме того, осенью 2020 года во время местных выборов венгерские чиновники во время посещения Закарпатья проводили агитацию за партию "КМКС "Партия венгров Украины". Киев запретил им въезд в Украину.

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Автор: Марта Гичко