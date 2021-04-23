По словам советника руководителя Офиса президента, российский лидер вполне внятно обозначил и свою позицию, что "разговаривать готов".

Ответ президента РФ Владимира Путина на предложение главы украинского государства Владимира Зеленского о переговорах свидетельствует о том, что РФ не может до бесконечно поднимать ставки и наращивать агрессию, и для нее важен прямой переговорный аспект.

Об этом сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Очевидно, что ответ господина Путина, причём ответ быстрый и конкретный, свидетельствует о важности прямого переговорного аспекта и для России. Все-таки нельзя до бесконечно поднимать ставки и наращивать агрессию. Рано или поздно нужно говорить и говорить предметно", - заявил он.

Как отметил советник руководителя ОП, российский президент вполне внятно обозначил и свою позицию: "Разговаривать готов".

Что касается российских попыток отмежеваться от "проблем Донбасса", то, по мнению Подоляка - "это невозможно от слова вообще".

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"Все на виду и всем прекрасно известно: неподконтрольная Украине часть Донбасса держится только за счёт прямого российского ресурса. В том числе и ресурса управленческого. Т.е. ни в юридическом, ни в фактическом смысле такого субъекта как "ЛДНР вообще не существует", - подчеркнул он.

Зеленский предложил Путину встретиться

Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 20 апреля, предложил Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". Глава Кремля посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и лишь по другим темами обращаться непосредственно в Москву.

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Автор: Константин Гончаров