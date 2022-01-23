По словам народного депутата, президент РФ является "гопником", который нападает только на тех, кого видит слабее себя.

На фоне информации о возможном военном вторжении России в Украину народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент РФ Владимир Путин является "Гитлером XXI века", однако наша страна сумеет дать ему отпор.

Каждый украинский город превратится в крепость на пути российского оккупанта, заявил Гончаренко в интервью "Дождю".

Политик напомнил, что Россия напала на Украину не вчера, а 8 лет назад. И поэтому рассуждения о вторжении страны-агрессора должны выйти из "параллельной реальности", ведь речь идет не о гипотетическом сценарии, а о войне, которая уже идет много лет.

"Путин понимает только силу. Путин это такой, планетарного масштаба, гопник... Вы идете по улице, и на встречу к вам идет гопник. Он идет и смотрит, вы готовы к его атаке или нет. Если вы готовы, он на вас не нападет. Если вы расхристанные, расхлябаны, выпившие, то тогда он на вас нападет",

Именно потому, что Путин понимает только силу, указал Гончаренко, США, Великобритания, Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Канада присылают Украине оружие.

"И когда Путин будет понимать, что его дорога по украинской земле будет покрыта кровью российских солдат, это единственное, что может его остановить", - добавил депутат.

Также он высказался о международной поддержке Украины. Политик оценил ее высоко, но отметил, что позиция Германии сейчас вызывает вопросы.

"Я вообще считаю, что все, что мы видим сейчас - шантаж со стороны Путина... По Германии - у них есть травма Второй мировой войны... Чувство вины перед Россией. Только почему-то Германия забывает, что режим Гитлера нанес тяжелейшие раны не только народу России, а народу Украины и Беларуси даже в большей степени. И это у них проходит мимо... Как по мне, Гитлером XXI века как раз является Путин", - заявил Гончаренко.

Читайте такжеРоссия назначит Мураева главой оккупационной администрации после вторжения - МИД БританииГоворя о попытках мирного урегулирования, депутат указал, что дипломаты должны разговаривать и пытаться найти решение проблемы, а военным все равно нужно готовиться.

"Украина сейчас создает территориальную оборону и десятки тысяч украинцев в нее вступают. Нужно понимать, что каждый украинский город превратится в крепость на пути российского оккупанта. Это единственное, что остановит Путина",

Гончаренко оценил готовность общества к вероятному вторжению. Он указал, что среди украинцев сейчас действительно есть напряжение, но паники нет. Люди следят за новостями и главный показатель готовности - тысячи украинцев, которые идут в территориальную оборону. Они показывают, что Украина готова к войне, люди готовы защищать страну с оружием в руках.

Ранее УНИАН уже сообщал, что США не исключают "военное противодействие" в случае нападения РФ на Украину.

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