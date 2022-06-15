Больше информации о том, кто был заказчиком и винонавцем, обещают рассказать после победы.

Национальная полиция предотвратила теракт против руководства Украины.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, информирует пресс-служба МВД.

По его словам, правоохранители ежедневно получают информацию о различных подозрительных лицах от гражданского населения, что помогает проводить контрдиверсионные мероприятия.

"И именно благодаря информации из наших оперативных источников, удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. И после победы об этом можно будет рассказать значительно больше", - заявил Енин.

Покушения на руководство Украины - что известно

В конце марта в Минобороны заявили, что боевики российской частной военной компании "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал советник министра обороны Маркиян Лубкивский и добавил, что все доказательства предоставлено Международному суду.

По данным украинской разведки, 20 марта в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.

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