Национальная полиция предотвратила теракт против руководства Украины.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, информирует пресс-служба МВД.
По его словам, правоохранители ежедневно получают информацию о различных подозрительных лицах от гражданского населения, что помогает проводить контрдиверсионные мероприятия.
"И именно благодаря информации из наших оперативных источников, удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. И после победы об этом можно будет рассказать значительно больше", - заявил Енин.
Покушения на руководство Украины - что известно
В конце марта в Минобороны заявили, что боевики российской частной военной компании "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал советник министра обороны Маркиян Лубкивский и добавил, что все доказательства предоставлено Международному суду.
По данным украинской разведки, 20 марта в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.
Советник председателя ОП Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.