Президент заявил, что максимально активно работает с партнерами для защиты неба от российских ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поведение врага в ближайшее время и защиту украинских земель от очередных проявлений агрессии РФ на совещании.

Подробности гарант Украины рассказал в вечернем видеообращении. Он отметил, что новую неделю начал с совещания со всеми уровнями управления государством и защитой - заслушал доклады главы правительства и министров, Офиса президента, главнокомандующего ВСУ, руководителя Главного управления разведки и Службы внешней разведки, главы СБУ и секретаря СНБО.

Речь шла о ракетных российских ударах по Украине - только за минувшую ночь удалось сбить 15 российских ракет.

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"Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще надежнее", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что на совещании обсудили вероятное поведение врага в ближайшее время, скоординировали наши оборонительные шаги.

"Отдельно - вопрос оружия и снарядов для наших воинов. Также ситуацию на временно оккупированной территории и противодействие России. Ни единого шанса оккупанту на нашей земле! Врагу - только уничтожение", - подчеркнул он.

Президент отметил, что в селе Лизуновка в Черниговской области, недалеко от государственной границы, российская авиабомба разрушила еще одну украинскую школу, погиб 14 парень, который был неподалеку от нее. Он добавил, что в Павлограде Днепропетровской области ракеты российских террористов унесли жизни двух совсем молодых парней. По его словам, еще 40 человек - женщины, дети, мужчины - получили помощь после ранений и травм.

Президент Украины подчеркнул, что на каждый такой удар российские оккупанты получат наш ответ. Он пожелал украинским воинам еще больше меткости, еще больше украинской взаимоподдержки, чтобы "быстрее уничтожить российское зло".

Россия в ночь на 1 мая ударила ракетами по Украине

Напомним, что оккупанты после массированного ракетного обстрела Украины 28 апреля снова ударили ракетами по нашей территории в ночь на понедельник, 1 мая. В общем враг запустил 18 ракет, силам ПВО удалось сбить 15 боеголовок.

Тревога длилась несколько часов, сильные взрывы раздавались в Киевской области.

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