Произвол Кличко связан с тем, что до сих пор нет кандидата, который мог бы бороться с действующим мэром - Дубинский

Нардеп указал на отношение столичной власти к коммунальному хозяйству города.

Вчерашние ливни в столице в очередной раз показали абсолютную недееспособность киевской власти.

Об этом на своем канале в Youtube заявил народный депутат Александр Дубинский.

«Нынешняя власть ничего не делает в занимаемой ею городе. Я говорю занимаемой – потому что они его по сути оккупировали, доят, собирают деньги с коммунальных предприятий. По моим сведениям, одними откатами они собирают 12 миллиардов гривен в год, то есть 400 миллионов долларов», - заявил он.

По мнению нардепа, такое отношение власти к коммунальному хозяйству в очередной раз отразилось в лужах, затопленных подземных переходах, развязках, залитых улицах.

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«В Киеве не осталось нормальной системы ливневой канализации. Во-первых, ее никто не чистит, во-вторых, в ее остатки вбиваются сваи всё новых и новых высоток, которые перекрывают сточные колодцы. Вот отсюда, собственно, и коллапс», - объяснил он.

Но вместо того, чтоб бороться с произволом Кличко, фракция монобольшинства мямлит и не может выдвинуть нормального кандидата в мэры столицы.

«Абсолютно безнаказанное поведение Кличко сотоварищи, которые не обращают внимание на Офис президента, Кабмин, правоохранительные органы, связано с тем, что до сих пор нет кандидата, который мог бы бороться с действующим мэром», - пояснил Дубинский.

Он напомнил, что решение «Слуги народа», о том, чтобы выставить сильного кандидата, до сих пор не принято.

«Все пытаются то хорошего парня выдвинуть, то красивого, какого угодно, только не боеспособного. Из-за чего может сложиться впечатление, что вместо того, чтобы бороться с Кличко, мы с ним договариваемся. Но я лично не хочу иметь с ним ничего общего», - заявил депутат.

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Кроме того, напоминает народный избранник, в прокуратуре «умирают» пять или шесть уголовных дел против замов мэра, в том числе Поворозника: его поймали на взятке в 125 тысяч долларов. Причина, по мнению Дубинского, в том, что генпрокурор Венедиктова меняет то процессуального руководителя, то следственную группу.

«Такая же ситуация Непопом, Густелевым и десятком других руководителей коммунальных предприятий, которые пойманы на взятках, но никто из них так и не дошел до суда. Потому что старт этим уголовным делам будет означать начало конца политической карьеры Кличко. Ведь эти дела покажут, кто стоит за коррупционными потоками и каковы их объемы», - объяснил Дубинский и добавил, что подготовил запросы по этим делам в прокуратуру.

«Если мы хотим выиграть в Киеве, надо выигрывать, а не бездействовать, как это выглядит со стороны», - подытожил нардеп.

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