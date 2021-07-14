Сам Аваков на заседание комитета не явился.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту путем голосования определиться относительно удовлетворения заявления министра внутренних дел Украины Арсена Авакова об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Комитет 13-ю голосами рекомендовал ВР определиться путем голосования относительно поддержки или не поддержки заявления Авакова об отставке.

5 членов комитета при голосовании воздержались.

Читайте такжеОтставку Авакова обсудят на заседании фракции "Слуги народа" – нардеп

Другим предложением, которое высказывали члены комитета, было принять решение рекомендовать парламенту поддержать заявление Авакова об отставке. Однако это предложение на голосование уже даже не ставилось, поскольку было поддержано предыдущее.

Во время заседания было отмечено, что Аваков был приглашен на заседание комитета. Однако он не пришел.

Отставка Авакова: что известно

13 июля Аваков заявил, что подал заявление об отставке с должности главы МВД. Он возглавлял министерство с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел вместо Авакова.

Голосование за отставку Авакова планируется в четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить главой МВД Монастырского.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская