Пристайко станет украинским послом в Британии: в Кабмине ему уже нашли замену

Вице-премьером по вопросам евроинтеграции может стать бывший директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции может занять Ольга Стефанишин.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook по результатам сегодняшнего заседания фракции.

"Вакансию вице-премьера по евроинтеграции займет Ольга Стефанишин – не наша коллега из "Голоса", а бывший директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Ольга сегодня была у нас на фракции, чувствуется, что она не просто разбирается в вопросе, а хорошо знает, что нужно делать на этой должности", - написала Кравчук.

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Она добавила, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.

"Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобритании. Это, с одной стороны, потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые происходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета", - отметила Кравчук.

Как сообщал ранее УНИАН, между тем на должность министра экологии во фракции «Слуга народа» рассматривают кандидатуру Романа Абрамовского.

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