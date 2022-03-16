Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в среду выступит перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки.
Об этом Зеленский заявил во время видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook.
"В среду запланировано мое выступление в Конгрессе Соединенных Штатов. Важное событие", - подчеркнул президент.
"А сегодня я хочу выразить благодарность Президенту Байдену и всем друзьям Украины в Соединенных Штатах за новый пакет поддержки нашего государства, наших людей на 13,6 миллиарда долларов. Закон, который предусматривает это финансирование, подписан. Рассматриваем его как первый шаг на пути к полному восстановлению Украины", - заявил Зеленский.
Напомним, что исторические $13,6 миллиарда помощи пойдут на гуманитарную, оборонную и экономическую сферы Украины.