Также президент считает, что новый американский пакет поддержки для Украины в размере 13,6 миллиарда долларов станет первым шагом на пути к полному восстановлению Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в среду выступит перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки.

Об этом Зеленский заявил во время видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook.

"В среду запланировано мое выступление в Конгрессе Соединенных Штатов. Важное событие", - подчеркнул президент.

"А сегодня я хочу выразить благодарность Президенту Байдену и всем друзьям Украины в Соединенных Штатах за новый пакет поддержки нашего государства, наших людей на 13,6 миллиарда долларов. Закон, который предусматривает это финансирование, подписан. Рассматриваем его как первый шаг на пути к полному восстановлению Украины", - заявил Зеленский.

Напомним, что исторические $13,6 миллиарда помощи пойдут на гуманитарную, оборонную и экономическую сферы Украины.

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