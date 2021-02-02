Политик рассказал, как собирались подписи за его исключение из фракции.

В парламентском монобольшинстве остаётся около 25 процентов здравомыслящих депутатов и они должны остаться в "Слуге народа", чтобы донести правду до президента Зеленского.

Такое мнение в эфире канала "Наш" озвучил Александр Дубинский, которого вчера исключили из фракции.

"Окружение Зеленского показывает ему позитивную реакцию в соцсетях якобы от реальных людей. То есть его пытаются отстранить от реального положения дел. Поэтому чем больше здравомыслящих депутатов останется в "Слуге народа", тем больше шансов, что президент услышит их и начнёт избавляться от раковой опухоли - то есть своего окружения, которое использует эти рычаги для набивания собственных карманов", – рассказал депутат.

"На прошлой неделе все усилия фракции были направлены на то, чтобы добиться исключения Дубинского. Считаю, что у президента остается уникальная возможность, чтобы изменить страну. Потому что это первый в истории Украины лидер, которому был оказан такой кредит доверия. Но эти колоссальные рычаги влияния - ведь он контролировал парламент, Кабмин и другие госструктуры - не привели к изменениям к лучшему. Тем не менее, я до сих пор считаю, что у президента есть шанс, чтобы ситуацию переломить. А не слушать обступивших его людей, которые купают президента во мнимых успехах", – считает нардеп.

Он также описал процедуру голосования за его исключения из фракции.

"Пока я снимал пальто и сдавал телефон, из зала выбежал Арахамия и сказал, что вот результаты голосования, Дубинского исключили, фракция закончена. Я даже не успел зайти, а они чтобы не слушать меня и не краснеть, быстро проголосовали. Незадолго до этого ко мне приходил Давид Арахамия и сказал, что меня надо наказать из-за санкций. И предложил либо самому уйти из фракции, либо исключить, либо снять с позиции замглавы финансового комитета. На что я ответил, что не считаю себя виновным и все аргументы в свою защиту привёл публично. Более того, на встречах с президентом он говорил мне в лицо, что знает: я не вмешивался ни в какие выборы", – пояснил Дубинский.

Политик рассказал, как собирались подписи за его исключение из фракции.

"Губернаторы ездили на выходных к мажоритарщикам с подписными листами. Приезжали к людям и начальники облуправлений СБУ, прокуратура - в общем, вся страна целую неделю занималась сбором подписей. Губернатор Ивано-Франковской области вообще приезжал к депутату ночью именно по этому вопросу. Усматриваю в этом и позитив - оказывается, мы можем, если захотим, мобилизовать всю госмашину. Правда, я удивлён, что это делается, к примеру, не для борьбы с коррупцией", – рассказал Дубинский.

"У тех 175-190 человек, которые голосуют за вопросы подобные назначению Витренко или исключение Дубинского, нет политического будущего и перспективы, они растворятся в истории", – говорит депутат.

Также нардеп не видит причин для исключения его из партии.

"Нет ничего, что бы я сделал вопреки позиции партии. Поэтому я остаюсь членом партии, главой Киевской областной ячейки. Более того, из 69 ОТГ области, около 60 направили письма на спикера Разумкова, президента Зеленского и главу партии Корниенко с высказыванием поддержки Александру Дубинскому", – заявил политик.

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Автор: УНИАН