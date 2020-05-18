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Пресс-конференция Зеленского по итогам года при власти готовится на среду – журналистка

19:23, 18 мая 2020
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Об этом сообщает журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

«Узнала случайно. В ОП подтвердили», – заявила Кошкина.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам года при власти, однако это не обязательно будет марафон, который он устроил в октябре 2019 года.

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