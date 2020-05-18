Пресс-конференция Зеленского по итогам года при власти готовится на среду – журналистка
19:23, 18 мая 2020Политика
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В ОП готовят пресс-конференцию президента.
Владимир Зеленский / REUTERS
Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского относительно итогов года при власти готовится на среду, 20 мая.
Об этом сообщает журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале.
«Узнала случайно. В ОП подтвердили», – заявила Кошкина.
Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам года при власти, однако это не обязательно будет марафон, который он устроил в октябре 2019 года.
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