Пресс-конференция Зеленского по итогам года при власти готовится на среду – журналистка

В ОП готовят пресс-конференцию президента.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского относительно итогов года при власти готовится на среду, 20 мая.

Об этом сообщает журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

«Узнала случайно. В ОП подтвердили», – заявила Кошкина.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам года при власти, однако это не обязательно будет марафон, который он устроил в октябре 2019 года.