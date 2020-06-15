В Кабмине сообщили, когда в Украине появится институт префектов

По словам министра Чернышева, будущая роль префектов будет заключаться в надзоре за решениями областных советов.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявляет, что в Украине после принятия соответствующего законодательства будет введен институт префектов, которые будут иметь полномочия приостанавливать отдельные решения областных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции «100 дней работы правительства - отчет Минрегиона» в онлайн-режиме.

«Об институте префектов много говорят, я хочу прокомментировать эту ситуацию... окончательное завершение реформы децентрализации состоится в следующем году и ее завершение будет зависеть от принятия парламентом соответствующих изменений в Конституцию, а также некоторых других законов, которые будут регулировать эту ситуацию, речь может идти о законе о префектах», - сказал он.

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По словам Чернышова, роль префектов будет заключаться в надзоре за решениями областных советов.

«Планируется, что префект будет иметь полномочия приостанавливать отдельные решения областного совета в случае определенных споров действующего законодательства, но это будет потом в судебном порядке урегулировано», - добавил он.

Отвечая на вопрос, когда в Украине появится институт префектов, Чернышов сказал: «Префекты появятся после принятия закона о префектах. Сейчас мы работаем над новым административно-территориальным устройством нашего государства и готовим проведение местных выборов в октябре на базе этого нового устройства».

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