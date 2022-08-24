Сергей Кислица уверен, что любая комиссия увидит нарушения на объекте.

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксирует нарушение требований безопасности. Россия пытается избежать ответственности, поэтому и не пускает контролеров на объект.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН.

"Очевидно, что любая миссия, будь то МАГАТЭ или ООН, находясь на станции, зафиксирует вопиющие нарушения норм и требований ядерной безопасности. Поэтому Россия пытается избежать ответственности. Но это ей не удастся", - отметил дипломат.

При этом он указал, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "должен быть проведен в строгом соответствии с национальным законодательством Украины и при полном соблюдении ее международных обязательств". Кроме того, он напомнил, что официальный Киев призывал организацию рассмотреть вопрос о постоянном присутствии своих экспертов на АЭС.

По его словам, "оккупанты научили некоторых заложников тому, что они должны говорить и что они должны показывать МАГАТЭ".

"Россия превращает вопросы ядерной безопасности на объекте в фарс, цирк", - подытожил Кислица.

Как ранее сообщла УНИАН, 22 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, расположенную во временно оккупированном Энергодаре. Впоследствии стало известно о гибели мужчины в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС.

Напомним, что российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС.

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