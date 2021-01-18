Анн Линде намерена воочию увидеть ситуацию в районах, пораженных конфликтом.

Действующая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 20 января посетит Донбасс.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, однако это произойдет при условии, если позволит ситуация с безопасностью.

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Отмечается, что Линде 19-20 января посетит Украину для встреч с украинскими чиновниками и для путешествия на восток.

19 января она встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Переговоры будут сосредоточены на кризисе в Украине и вокруг нее, а также на укреплении сотрудничества между ОБСЕ и Украиной», - сказано в сообщении.

Также она встретится с представителями гражданского общества, членами Специальной мониторинговой миссии и Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

«20 января она планирует посетить восточную Украину, если позволит ситуация с безопасностью, чтобы увидеть своими глазами ситуацию в районах, пораженных конфликтом", - добавили в ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, Линде 14 января подчеркнула, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена включительно с территорией оккупированного Россией Крыма.

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Автор: Виталий Саенко