Летом президент Евросовета может уйти в отставку, но преемника ему еще не избрали.

Пророссийский лидер Венгрии Виктор Орбан не сможет возглавить Европейский совет в случае отставки его действующего президента Шарля Мишеля. Евросоюз имеет достаточно времени, чтобы выбрать другого преемника. Об этом сам Мишель сообщил журналистам в воскресенье, пишет Reuters.

"Я хочу четко объяснить, что в любом случае в июне должно быть принято решение относительно моего преемника, а решение по [моему переходу в Европейский] парламент будет в июле, поэтому [Европейскому] совету легко принять решение, назначить моего преемника на должности", - заверил Шарль Мишель.

Он отметил, что у Европейского совета "есть много инструментов", чтобы избежать Виктора Орбана на посту президента этой структуры.

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Возможная отставка Шарля Мишеля и "повышение" Виктора Орбана

Европейский совет - это высший политический орган управления Европейским союзом, в состав которого входят руководители (президенты или премьер-министры) всех стран-членов ЕС. Именно Евросовет принимает стратегические решения о том, какой будет политика Евросоюза в целом, и в каком направлении будет двигаться блок.

Кроме лидеров стран-членов ЕС в состав Евросовета также входит "нейтральный" человек – президент Евросовета, который не представляет ни одну из стран напрямую. Он выступает модератором на заседаниях Евросовета, а также отвечает за все организационные вопросы, связанные с работой Евросовета.

6 января действующий президент Евросовета, известный своей жесткой проукраинской позицией, заявил о намерении баллотироваться в Европейский парламент - другую структуру ЕС, отвечающую за создание "законов" ЕС. Если Мишель попадет в Европарламент, ему придется досрочно покинуть пост президента Евросовета. Это произойдет именно в то время, когда Венгрия будет председательствовать в ЕС по принципу ротации. Согласно правилам, руководитель государства, председательствующего в ЕС, выполняет также обязанности президента Евросовета, если тот не может это делать. То есть в данном случае эту структуру может возглавить Виктор Орбан.

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