Его решение о досрочной отставке застало всех врасплох и породило кучу проблем.

В Евросоюзе разъярены и возмущены из-за решения действующего президента Европейского совета Шарля Мишеля досрочно уйти в отставку ради депутатского кресла в Европарламенте. Об этом ряд европейских чиновников и дипломатов рассказали изданию Politico.

Отмечается, что Европа сейчас сталкивается с двумя большими вызовами – войнами в Украине и в секторе Газа. На этом фоне решение Мишеля уйти в отставку досрочно ради получения более стабильной должности европейский политикум воспринимает как желание позаботиться о собственных интересах, а не интересах ЕС.

В частности многих разозлило то, что Мишель не стал заранее обсуждать свои намерения с руководством ЕС, а просто направил электронные письма в офисы европейских лидеров и сделал заявление для СМИ, оставив "всех в праведном гневе".

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"Государства-члены не консультировались заранее по поводу решения Мишеля. Очевидно, столицы не позабавило то, что им сообщили в то же время, когда СМИ начали сообщать", – рассказал неназванный дипломат.

Как пишет Politico, в ЕС сейчас есть опасения относительно того, не попытается ли Мишель воспользоваться преимуществами своей нынешней должности для того, чтобы повысить шансы на летних выборах в Европарламент. Также в европейских столицах опасаются, что участие в выборах может повлиять на его работу в качестве президента Евросовета.

На этом фоне в Европарламенте уже звучат призывы к Мишелю, чтобы он ушел в отставку прямо сейчас. Но близкие к президенту Евросовета источники утверждают, что он не намерен отказываться от должности до конца июня.

Проблема с отставкой президента Евросовета Шарля Мишеля

Как писал УНИАН, Европейский совет является высшим политическим органом управления Европейским союзом. Его участниками являются руководители (президенты или премьер-министры) всех стран-членов ЕС, а также президент самого Евросовета, который является нейтральным организатором и медиатором работы этого органа.

В конце прошлой недели действующий президент Евросовета Шарль Мишель, который занимает проукраинскую позицию, объявил о намерении баллотироваться в Европейский парламент. В случае победы на этих выборах, он уйдет с должности, хотя до конца каденции у него будет еще полгода.

Главной проблемой в этом контексте стало то обстоятельство, что в случае досрочной отставки Мишеля его обязанности будет исполнять руководитель государства, которое на тот момент будет председательствовать в ЕС. Во втором полугодии это будет Венгрия с ее пророссийским лидером Виктором Орбаном.

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