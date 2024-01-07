Если лидеры ЕС не смогут быстро выбрать его преемника, эту должность займет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Европейского совета Шарль Мишель уходит со своего поста, поскольку планирует баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне. Как пишет POLITICO, об этом Мишель сообщил трем бельгийским СМИ, а позже пресс-секретарь Мишеля подтвердил это заявление изданию.

Отмечается, что в случае избрания Мишель должен занять свое место в Европарламенте в середине июля, поэтому лидеры ЕС должны будут быстро договориться о преемнике на освободившуюся им должность.

В случае, если назначить преемника не удастся, временно председательство в Европейском Совете возьмет на себя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна с июля по декабрь будет председательствовать в Совете ЕС по ротации.

Видео дня

"Этот сценарий - бесконтрольный Орбан, который будет руководить Советом в течение шести месяцев сразу после европейских выборов 2024 года - является тем, которого отчаянно пытаются избежать большинство других 26 лидеров стран ЕС, учитывая эскалацию напряженности между ними и Орбаном, например, из-за поддержки ЕС Украины и нарушения верховенства права в Венгрии", - пишет издание.

Отмечается, что это первый случай, когда действующий президент Совета ЕС будет кандидатом на выборах в Европейский парламент.

Мишель должен был оставаться на своем посту до конца ноября. И хотя решение Мишеля является юридически допустимым, оно создает дополнительное давление на европейских лидеров, поскольку они обычно имеют больше времени на перестановки и договоренности во время распределения высших должностей, которое всегда происходит после пятилетних выборов в ЕС.

После парламентских выборов, которые состоятся 6-9 июня во всех 27 странах ЕС, европейские лидеры встретятся 17 июня и снова 27-28 июня. Именно на этих встречах они, вероятно, попытаются прийти к соглашению о замене Мишеля - хотя роль председателя Европейского совета, как правило, является частью длительных торгов между политическими группировками.

Позиция Орбана в ЕС

Венгрия вызывает недовольство у своих союзников по Европейскому союзу и НАТО тем, что поддерживает тесные отношения с Россией и пытается подорвать поддержку Украины, в том числе призывая отменить экономические санкции против Москвы.

Кроме того, Орбан заблокировал пакет финансовой помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро для Украины, став единственным из 27 лидеров правительств ЕС, кто сделал это.

Вас также могут заинтересовать новости: