Нардеп Стефанишин от "Голоса" узнала о контакте с зараженным коллегой через две недели

Об вероятном заражении она рассказала в эфире.

Народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что контактировала с больным на коронавирус, однако смогла об этом узнать только через 14 дней. Ее это возмутило.

Об этом она рассказала в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"Почему важно отслеживать контактных? Как только стало известно, что человек заболел, нужно сразу знать, с кем он контактировал, с этими людьми связаться, попросить их быть на самоизоляции, сделать тест по возможности. Что было со мной? На моем примере. Я позавчера пришла в Верховную Раду на работу. Мне звонят и говорят: "Здравствуйте! Вы контактировали с одним из коллег в вашем комитете - и вы являетесь контактным лицом по коронавирусу". Я говорю: "А когда я контактировала? Можно мне какие-то данные?" – рассказала нардеп.

Оказалось, что 3 июня она вместе с больным коронавирусом были на совместном комитете.

"Но это я узнаю через 14 дней после того, как произошел контакт, хотя гораздо раньше стало известно, что человек болен. Я говорю: "Хорошо, я пришла на работу уже. Что мне делать?" - "Если вы себя хорошо чувствуете, идите дальше на работу". А мы же знаем, что есть и бессимптомное переживания этой болезни. То есть, по сути, ничего не делается для того, чтобы отслеживать тех людей, которые могут распространять вирус. Эта катастрофа происходит именно потому, что Министерство здравоохранения, к большому сожалению, пока не наладило эту систему", – добавила она.

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На что ведущая Наталья Мосейчук спросила, зачем Стефанишина пришла на эфир, если знает, что может быть больна коронавирусом.

"Покажите Верховную Раду. Посмотрите на своих коллег - незамаскированным абсолютно. А это, в том числе пример. Это пример для людей. Вот вам люди бумерангом, пожалуйста, то же и возвращают. То же самое мы видим в магазинах. То же самое мы видим везде в помещениях, где есть скопление людей. И это же не то, что какая-то фракция принципиально надевает маски, а какая - нет. Вы через одного без масок, вне зависимости от фракции", – сказала Мосейчук.

Стефанишина согласилась.

"Я согласна абсолютно, что политики должны своим примером показывать то, что нужно делать. И когда мы видим фотографию президента Украины в кафе вместе с санитарным врачом, которые пьют кофе в то время, когда все рестораны закрыты и кафе для людей, - это неправильно", – добавила Ольга Стефанишина.

Тогда Виктор Ляшко спросил, считает Ольга Стефанишина удачной реформу первичного звена медицинской помощи. Она ответила, что считает ее успешной.

"И второй вопрос. Вы знаете, кто, по реформе первичного звена, должен отслеживать единичные случаи инфекционных болезней? Семейный врач, согласно реформе, которую мы провели в 2018-19 гг. Порядок оказания первичной медицинской помощи четко прописывает: отслеживание контактов и проведения эпидрасследования единичного случая инфекционной болезни - ответственность семейного врача, с которым подписали декларацию", – заявил Ляшко.

Как сообщал ранее УНИАН, правительство обеспокоен массовыми нарушениями карантина после его ослабления.

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