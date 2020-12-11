Омбудсмен заверила, что в пределах своих полномочий будет способствовать восстановлению их прав и возьмет под личный контроль решение имеющихся проблемных вопросов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с освобожденными из иракского плена украинцами Евгением Фоменковым и Александром Санпитером.

Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте такжеАваков об объявленном в РФ заочном аресте Маркива: на воре и шапка горит

"Ко мне пришли Евгений Фоменков и Александр Санпитер, вернувшиеся на родину из Иракского плена, где их удерживали в заложниках с июля 2017 года", - написала она.

Денисова отметила, что обсудила с освобожденными украинцами проблемные вопросы, решение которых поможет быстрее адаптироваться после пережитого в Ираке.

Фоменков и Санпитер написали соответствующие обращения к омбудсмену.

"Со своей стороны заверила, что в пределах своих полномочий буду способствовать восстановлению их прав и свобод, в частности возьму на личный контроль решение указанных проблемных вопросов", - подчеркнула она.

Освобождение из Иракского плена украинцев

9 декабря украинские граждане Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года, вернулись в Украину.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи