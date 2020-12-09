Зеленский лично координировал процесс освобождения граждан.

Украинские граждане Евгений Фоменко и Александр Санпитер, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года, вернулись в Украину.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента глава государства Владимир Зеленский лично координировал процесс увольнения указанных граждан.

Указывается, что возвращение украинцев домой стало возможным благодаря совместной и последовательной работе Офиса Президента, Министерства иностранных дел и других государственных структур.

«Поздравляю Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи - наконец они смогут встретить Рождество вместе», - сказал Зеленский и добавил:« Хочу, чтобы каждый украинец знал: мы помним обо всех, кто незаконно удерживается в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они скорее вернулись на родину».

Президент поблагодарил всех представителей государственной власти, которые включились в процесс освобождения Фоменко и Санпитера.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил близких и родных вернувшихся людей.

Читайте такжеГодовщина парижского саммита: Украина в ТКГ обозначила следующие шаги по Донбассу

«Хочу еще раз заверить всех: Украинское государство никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы. Этот принцип неукоснителен, и так будет всегда. В какую бы передрягу и в какую часть мира ни попала человек. Это один из базовых принципов политики президента Зеленского. Это одна из ключевых задач, которую я ставлю всем украинским дипломатам», - сказал глава МИД.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что возвращению украинцев на родину предшествовала значительная системная работа, а также оно произошло накануне Международного дня прав человека. «Это напоминание всем нашим гражданам, которые находятся в плену в любом государстве, в том числе в российском плену и на оккупированных частях Украины - Донецкой, Луганской областей и Крыма, и их семьям, возвращение возможно и обязательно состоится. И поэтому ждем всех дома», - отметила она.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров