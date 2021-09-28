27 сентября Венгрия подписала долгосрочный контракт с российским концерном "Газпромом" на поставку газа в обход Украины.

В Кремле заявили, что Украина не вправе вмешиваться в газовый контракт России и Венгрии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Подобная реакция (Украины – УНИАН) не требует каких-либо ответных действий. Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам", - сказал Песков.

Он объявил, что контракт не нарушает ничьи права.

Читайте такжеМИД вызвал посла Венгрии из-за контракта о поставке газа из РФ в обход Украины"Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются, и вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, что бы Кремль ответил критикам Москвы на то, что раз Венгрия будет получать российский газ по маршруту значительно длиннее, чем прямые поставки через Украину, то это доказывает тезис о том, что Россия и "Газпром" используют голубое топливо в качестве оружия, чтобы наказать Украину, Песков сказал: "Это не так. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, интересах народа, интересах нашей страны для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе".

По его словам, использование газа в этом режиме также полностью соответствует интересам потребителей в Европе и интересам стран, которые предоставляют возможности транзита в случае, если этот транзит экономически выгоден и целесообразен.

"В любом случае, российская сторона была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента", - сказал Песков.

Что предшествовало

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпромом" на поставку газа в обход Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил обращение к Европейской комиссии по поводу венгерско-российского контракта.

Автор: Роман Цимбалюк