Украина отвергает обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права".

В Украине приняли во внимание решение властей Республики Нигер от 6 августа 2024 года разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Об этом говорится в обнародованном заявлении МИД Украины. "Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и такими, которые не соответствуют действительности", - отмечают в ЗМС.

В заявлении говорится, что Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права".

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"Исходим из того, что подобное решение является жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с государством-террористом, Российской Федерацией, которая уже более двух лет ведет неспровоцированную полномасштабную агрессивную войну против Украины, применяет масштабный террор против нашего государства, его населения и гражданской инфраструктуры, совершает многочисленные военные преступления против украинского народа, дестабилизирует международную безопасность и политическую ситуацию, распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, включая Африканский континент", - заявляют в ведомстве.

Отмечается, что власти Нигера приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, которые бы касались причин такого шага.

При этом МИД отмечает, в Украине искренне настроены и в дальнейшем развивать со всеми государствами Африки взаимовыгодные отношения на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения к суверенитету и территориальной целостности стран в международно признанных границах, неукоснительного соблюдения международного права, Целей и Принципов Устава ООН.

Уничтожение вагнеровцев в Мали

В конце июля повстанцы-туареги разбили большую группу наемников "Группы Вагнера" в Мали.

В СМИ начала циркулировать информация о якобы причастности ГУР к этим событиям. В частности западные СМИ писали, что украинские спецслужбы якобы делились с повстанцами информацией.

Африканское государство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке повстанцев-туарегов. В Министерстве иностранных дел Украины назвали это решение "недальновидным и поспешным" и отрицало, что страна сыграла какую-либо роль в нападении повстанцев-туарегов.

Нигер вслед за Мали заявил, что разрывает дипломатические отношения с Украиной. Там ссылались на якобы слова представителя украинской разведки Андрея Юсова о том, что Киев поддерживал повстанцев-туарегов, которые взяли на себя ответственность за смертоносную атаку на границе Мали и Алжира, при этом "боевики получили всю необходимую информацию" от ГУР.

В то же время в Главном управлении разведки на это уже отреагировали, заявив, что подобных заявлений не было.

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