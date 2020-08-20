Зеленский: Крым обязательно вернется в состав Украины
13:25, 20 августа 2020Политика
222 0
По мнению президента, это произойдет быстрее, если рядом с Крымом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина".
Зеленский отметил, что временно оккупирован Россией Крым вернется в состав Украины \ УНИАН
резидент Владимир Зеленский отмечает, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины.
Читайте такжеАннексия продолжается. Как Россия заставляет украинцев продать землю в Крыму за бесценок (рус.)
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Херсоне во время презентации стратегии развития Херсонской области.
«Херсонщина имеет все, не имеет только одного - не имеет другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, это наша задача ... Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернется», - заявил Зеленский.
Президент выразил уверенность, что когда рядом с Крымом будет «цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее».
Оккупация Крыма Россией:
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.
- Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter