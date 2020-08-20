Зеленский: Крым обязательно вернется в состав Украины

По мнению президента, это произойдет быстрее, если рядом с Крымом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина".

резидент Владимир Зеленский отмечает, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Херсоне во время презентации стратегии развития Херсонской области.

«Херсонщина имеет все, не имеет только одного - не имеет другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, это наша задача ... Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернется», - заявил Зеленский.

Президент выразил уверенность, что когда рядом с Крымом будет «цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее».

Оккупация Крыма Россией:

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров