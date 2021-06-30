Глава фракции "Слуга народа" сообщил, что потратил выигранные деньги на пиво для всех присутствующих в пабе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как выиграл 300 долларов благодаря вчерашней победе украинской сборной над Швецией в матче 1/8 финала "Евро-2020".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Арахамия отметил, что матч между сборными Украины и Швеции смотрел вместе с компанией друзей в пабе. По его словам, в этой компании были обычные люди. Посетители паба делали ставки на выигрыш команды.

"Я поставил 2-1. Выиграл 300 долларов и потратил на пиво для всех людей, которые присутствовали в зале", - отметил он.

Арахамия подчеркнул, что вчерашняя игра была "действительно яркой".

При этом, когда журналисты спросили его, кто из украинских футболистов забил голы, то Арахамия не смог ответить.

Он также выразил мнение, что в победе украинской сборной над сборной Швеции помог флешмоб.

"Я уже говорю: давайте делать новый флешмоб. Возможно, сработает", - отметил депутат.

Арахамия отметил, что вчерашний матч заинтересовал очень много людей, которые не являются большими поклонниками футбола. По словам депутата, об этом свидетельствовали и безлюдные улицы, которые он видел, когда возвращался домой.

Как известно, 29 июня Украина обыграла Швецию со счетом 2:1, выйдя в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу 2020 года (Евро-2020"). В 1/4 финала Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию. Игра состоится в ближайшую субботу, 3 июля.

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Автор: Надя Пришляк