Инцидент случился 5 сентября в пункте пропуска "Новая Гута".

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизима вступил в спор с белорусскими пограничниками.

Видео инцидента опубликовал Государственный пограничный комитет Беларуси.

На записи, сделанной с нагрудной камеры пограничника, видно, что посла просят открыть багажник на границе. Он говорит, что делать этого нельзя по Венской конвенции.

«Вы сейчас делаете очень плохой шаг, я буду писать ноту. Мы начинам дипломатическую войну, вы хотите этого?» - сказал посол.

Багажник посол в итоге показал, пограничник его поблагодарил.

ГПК сообщает, что это случилось 5 сентября в пункте пропуска "Новая Гута".

Отношения Украины и Беларуси после выборов 9 августа

Отношения между Киевом и Минском испортились после президентских выборов в Беларуси. На фоне масштабных протестов в стране президент Лукашенко начал обвинять Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна смогла не допустить в стране повторения «украинского сценария цветной революции».

28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас Киев приостанавливает все официальные контакты с РБ до стабилизации ситуации в Беларуси. По его словам, Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в РБ.

Протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, начались столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно избили. Официально известно о трех погибших, более 200 человек пострадали.

Насилие и нарушения прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада. Протестные акции проходят в стране ежедневно. Их участников задерживают.

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Автор: Денис Прядко