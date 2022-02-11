Позиция Евросоюза относительно продолжения деятельности в Украине не изменилась, отметил дипломатический источник.

Европейский Союз не проводит эвакуацию дипломатических сотрудников Представительства ЕС в Киеве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил осведомленный дипломатический источник.

По словам источника, позиция Евросоюза не изменилась и на данный момент не было рекомендации европейским дипломатам покинуть Украину.

"По состоянию на настоящее время, по моим данным, никаких изменений в позиции ЕС по этому поводу не было, как это несколько раз повторялось в рамках различных мероприятий с января, и о чем вы уже знаете", - отметил собеседник агентства.

При этом он сказал, что когда такое изменение произойдет, то об этом будет отдельно сообщено.

Как сказал сегодня на брифинге в Брюсселе спикер по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано, в вопросе эвакуации каждая страна имеет свою собственную мотивацию и критерии при принятии решения, нуждаются ли их граждане в такой эвакуации.

"Что касается стран Евросоюза, мы продолжаем нашу деятельность в Украине, как мы это делали и в прошлом. Очевидно, что мы обеспокоены, что мы отслеживаем развитие событий очень внимательно", - отметил Стано.

По его словам, проходит планирование действий на случай чрезвычайных ситуаций, но по состоянию на сейчас ЕС поддерживает нормальную деятельность в Украине, как это происходило с начала кризиса в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, в январе Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве. Отмечалось, что такое решение было принято из-за угрозы военных действий России.

В ответ на такое решение США вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не планирует эвакуацию сотрудников представительства в Киеве.

10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые остаются в Украине, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

Посольство Соединенных Штатов призывает американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжения РФ и пандемии коронавирусной инфекции.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

Вас также могут заинтересовать новости: