Порошенко срочно вызвали в ГБР на допрос в качестве свидетеля

Допрос в производстве по перемещению с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин известных художников состоится 26 мая.

Экс-президента Украины, народного депутата Петра Порошенко срочно вызвали в Государственное бюро расследований на допрос в качестве свидетеля.

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Соответствующая повестка о вызове размещена на сайте ГБР.

"Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведена до гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля в одном из ряда уголовных производств... Вы вызываетесь в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля... в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, состоящей из 43 картин всемирно известных художников", - говорится в тексте повестки.

Допрос состоится в 11:00 во вторник, 26 мая.