Порошенко перед митингом своей партии улетел в Турцию на чартере за 15 тысяч евро – СМИ

Партия Порошенко анонсировала на сегодняшний вечер акцию протеста на Банковой.

Экс-пезидент Украины Петр Порошенко и его семья вылетели в турецкий Бодрум чартерным рейсом.

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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на источники в окружении Порошенко.

Утверждается, что самолет (Learjet 60, бортовой номер T7-ISH) взлетел в понедельник, 27 июля, в 13:42 и приземлился в Бодруме ориентировочно в 16:00. Как отмечают журналисты, стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро без питания в один конец.

Накануне вечером партия Порошенко "Европейская солидарность" анонсировала акцию протеста на Банковой, на вечер 27 июля. Организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявляемого с понедельника перемирия на Донбассе.

В связи с заграничным путешествием Порошенко предполагается, что его самого на митинге не будет.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня во исполнение договоренностей Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе от 22 июля.

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