Больше всего украинцев среди политиков доверяют президенту Зеленскому.

Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко возглавил список политиков с самым высоким антирейтингом. Как следует из социологического исследования Active Group на тему "Настроения украинцев и отношение к политическим лидерам", главе "Европейской солидарности" не доверяют более 75% украинцев, а около 64% ​​уверены во вредности его деятельности для Украины в войне с РФ.

Меньше из всех политиков доверяют Порошенко – 75,3%. В то же время полностью доверяют ему только 5,3% опрошенных. Также 63,6% респондентов, отвечая на вопрос "Деятельность политика вредит или помогает Украине в войне с РФ?", заявили, что считают деятельность Порошенко вредной. Кроме того, 71% опрошенных считают, что международная деятельность лидера "Европейской солидарности" является для государства вредной.

В разрезе помощи политиков ВСУ, только 7% респондентов сочли, что Порошенко помогает военным, тогда как 72% опрашиваемых выразили уверенность, что депутат занимается только пиаром. Такое мнение разделяют и военные – на прошлой неделе бойцы заявили, что тысячи бордов на миллионы гривен с рекламой Порошенко по всей стране – спекуляция на ВСУ.

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Более 60% украинцев больше всего среди политиков доверяют Президенту Украины Владимиру Зеленскому; свыше 82% опрошенных назвали его международную деятельность положительной для Украины.

Исследование проводилось компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 19 июня 2024 г.

Как сообщалось ранее, украинцы назвали Порошенко разочарованием в прошлом году. В декабре 2023, перед попыткой встретиться с пророссийским премьером Венгрии Орбаном, Порошенко получил от венгерского правительства более 37 млн ​​грн. Тогда же, по словам экспертов, Порошенко через Орбана должен был передать сигнал россии о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".

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